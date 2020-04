Sneek-Na een schitterende warme woensdag, het leek wel zomer, levert de temperatuur deze donderdag weer in. Oorzaak is de wind die uit het noordoosten waait en daar komt koelere lucht vanaf het zeewater vandaan. Desondanks prima weertje met het zonnetje er flink bij. Af en toe kunnen er wat wolken overtrekken, dit mag de pret niet drukken. De temperatuur komt in de stad nog op een 17 a 18 graden uit, op en nabij het Sneekermeer wat koeler.

Komende nacht is er kans op een mistbank boven de weilanden, verder vrij helder en daalt de temperatuur naar een 3 graden.

Morgen sluierbewolking waar de zon af en toe last van heeft. Bij een oost tot noordoostelijke wind die zwak tot matig is, wordt het weer wat koeler, 15 a 16 graden als maximumtemperatuur.

Nemen we het weekend nog even mee, dan staat er op zaterdag een oost tot zuidoostelijke wind en wordt het met 17 graden alweer wat warmer. Zondag komt met een meest zwakke veranderlijke wind daar weer een graadje of twee bij. Verder zien we sluierbewolking op zaterdag, zondag kleine kans op een bui, verder meest zonnig. Vanaf maandag flink koeler.

Dirk van der Meer