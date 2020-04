Sneek- In de loop der jaren zijn er heel wat poorten in Sneek afgebroken, gelukkig is er nog altijd de trots van de stad, de Waterpoort! Toch wordt er op dit moment volop gebouwd aan de Poort van Sneek en verrijzen er nieuwbouwappartementen aan de Geeuw. Het uitzicht voor de bewoners aan de Geeuwkade is drastisch veranderd de laatste maanden. Tussen de twee appartementencomplexen is de Watertoren gelukkig nog steeds te bewonderen.

Foto Henk van der Veer