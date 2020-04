Sneek-‘Hoe attent, de Rotary Sneek levert planten af voor de bewoners. Een prachtig gebaar, bedankt’, lezen we op de fb-pagina van Parkflat Stadsfenne in Sneek. Inderdaad alweer zo’n supermooie actie in deze moeilijke periode waarbij de ouderen gelukkig niet vergeten worden!

Of het nu een kaartje, een (straat-) tekening of een bloemetje is, het geeft een goed gevoel! De planten werden gisteren afgeleverd bij de Parkflat.