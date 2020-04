Paasvieringen bij de Baptisten Gemeente Sneek

Sneek-Om samen te komen, is een gebouw niet nodig. In de afgelopen weken heeft de Baptisten gemeente Sneek, ervaren hoe er inhoud gegeven kan worden aan ‘Samen Zijn’. Na de aftrap van de livestream een paar weken geleden, worden er in de aanloop naar Pasen wederom livesteams gerealiseerd.

Aanstaande vrijdagavond en zondagmorgen zijn er een tweetal kerkdiensten die door iedereen mee te kijken zijn via de livestream.

Op Goede Vrijdag om 19:30 uur staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus en de troost die daarbovenuit stijgt.

Zondagmorgen om 10:00 uur is er een dienst waarin de opstanding centraal staat en we mogen leren dat we de hoop niet moeten opgeven, deze ochtend is er tevens een gastoptreden van een Friese topzangeres.

De Livestream kun je volgen op www.baptistengemeente.nl