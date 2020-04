Orchideeën voor ouderen in Súdwest-Fryslân

Sneek-Op initiatief van Rotary Sneek hebben Lions Sneek, Ronde Tafel Sneek en Odd Fellows meegeholpen een idee werkelijkheid te laten worden om alle cliënten van Patyna in onze regio (plus 2 onafhankelijke zorghuizen) voor Pasen een bloeiende plant te bezorgen. Dat gebeurde niet alleen bij de Parkflat in Sneek maar op nog meerdere plaatsen, zoals wij eerder berichten. De initiatiefnemers brachten samen geld bij elkaar, aangevuld met vele donaties van particulieren en bedrijven, om bijna 2200 orchideeën te kunnen bezorgen. Kweker Drijfhout in Harlingen deed mee met het initiatief en voor de bezorging werden door Veenema Olie, Van Dijk en de Boer en Linnen2Go auto’s met chauffeurs beschikbaar gesteld.

Zo konden alle 2200 cliënten in tehuizen van Patyna in onze regio toch nog een beetje fleurige Pasen krijgen. Dank gaat ook uit naar het Crisisteam Corona van Patyna.