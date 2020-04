Online Corona-bingo bij SWZ Boso Sneek op vrijdag 17 april

Sneek – Aanstaande vrijdag 17 april organiseert SWZ Boso Sneek een online bingo voor iedereen die zin heeft in een avondje corona-afleiding. Deze Corona-bingo is live te volgen via de website van de vereniging en begint om 20.00 uur.

Inmiddels is de verkoop van de benodigde bingokaarten begonnen. De volledige opbrengst van de bingo komt ten goede aan de vereniging, die door de corona-maatregelen nu onder andere de opbrengst van de kantine moet missen. De bingo kan door de deelnemers via een livestream worden bekeken en bij een bingo kunnen zij rechtstreeks inbellen in de uitzending. Er zijn prachtige prijzen te winnen, variërend van een compleet verzorgde barbecue tot waardebonnen. Alle prijzen zijn afkomstig of ter beschikking gesteld door sponsoren van de vereniging.

Geïnteresseerden vinden meer informatie op de website van de Sneker voetbalvereniging: swzbososneek.nl/bingo, daar zijn ook de bingokaarten verkrijgbaar en eenvoudig af te rekenen via iDeal. Ook niet-leden kunnen meespelen.