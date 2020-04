Luisterlijn kerken nu al van start

Sneek- Aanvankelijk zou ‘De Luisterlijn’ van de kerken in Sneek vanaf maandag 13 april worden opengesteld. Echter de lijn is nu al OPEN! Het telefoonnummer is 0515-221202 en is van 10:00-12:00 uur, van 14:00-16:00 uur en van 19:00-20:00 uur bereikbaar voor een gesprek.

Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, van zich afpraten, even gewoon een gesprekje is van harte uitgenodigd om te bellen. Een praatje met een ander kan net de dag breken en je anders laten kijken naar wat er om je heen gebeurt. We hopen jou één van deze dagen te spreken. Bel ‘De Luisterlijn’.