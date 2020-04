Jumbo Kooistra deelt Paasattenties uit aan verzorgingshuizen

Sneek-Jumbo Kooistra biedt bewoners in verzorgingshuizen een lekkere paasattentie aan. Er zijn vele duizenden paaseieren en koekjes rondgebracht de afgelopen week bij diverse verzorgingshuizen in Bolsward, Wommels, Makkum, Leeuwarden, Heerenveen, Marknesse en Sneek.

Initiatiefnemer Erik Kooistra, directeur van Jumbo Kooistra Supermarkten B.V. vertelt: “Wij wilden graag iets doen voor de mensen in de verzorgingshuizen, ze een hart onder de riem steken en ze laten weten dat ze niet worden vergeten tijdens deze coronacrisis”.

Het initiatief werd direct enthousiast ontvangen door de contactpersonen van de verzorgingshuizen. Juist nu men in verzorgingshuizen geen visite meer mag ontvangen is deze attentie extra welkom. Jumbo Kooistra onderneemt veel actie rondom het beperken van de verspreiding van het coronavirus. Zo wordt er bijvoorbeeld een maximaal aantal klanten tegelijk toegelaten in de winkels, alle mandjes en winkelwagens worden constant gereinigd en er is plexiglas geplaatst bij de kassa’s.