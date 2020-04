Voedselbank Sneek-Wymbritseradiel dolblij en dankbaar met opbrengst van de GROOT(e) Quarantaine Pubquiz

Sneek – De vrijwilligers van de Voedselbank in Sneek zijn druk bezig met het inpakken van de voedselpakketten als de organisatie van de GROOT(e) Quarantaine Pubquiz binnenkomt om de cheque, op gepaste afstand, te overhandigen. “In deze tijden hebben mensen onze hulp extra hard nodig, maar door de huidige situatie is het lastiger geworden om voedselpakketten te verstrekken.”

Voorzitter Tom Metz is erg blij met de sponsoren en doneeracties die de Voedselbank ondersteunen in deze barre tijden. Hij wijst naar de goederen die Poiesz heeft gedoneerd en de verse groenten die Meriant ter beschikking heeft gesteld. “Wij zijn voornamelijk afhankelijk van acties, inzamelingen en de hulp van supermarkten en bakkerijen. Het helpen van mensen, kost echter veel geld. Dat besteden wij onder andere aan vrachtauto’s en bestelbusjes om eten in te vervoeren, brandstof en huur aan de gebouwen waarin wij het eten opslaan en inventaris. “

De vrijwilligers waren dan ook positief verrast en dolblij met het bedrag van maar liefst €1800 dat dankzij vele enthousiaste quizzers is opgehaald. “Met dit bedrag kunnen wij erg mooie dingen doen. Wij zijn erg dankbaar dat er in tijden als deze van die mooie initiatieven ontstaan. Wanneer deze tijden voorbij zijn, hopen we van harte dat deze initiatieven voortbestaan!”

“Aan aanvoer van producten hebben wij momenteel geen gebrek. Toch blijven alle beetjes helpen. Met name producten zoals kool, wortelen en uien zijn meer dan welkom!”