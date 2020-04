Fraai lenteweer

Sneek-Leek het er eerder nog op dat we in het weekend met afkoeling rekening moesten houden, de laatste weerkaarten laten het met het weekend nog lentewarm houden. Vanaf maandag duidelijk koeler bij een aantrekkende noordelijke wind.

Die noordelijke wind zou later vanmiddag ook wel eens de kop op kunnen steken en voor afkoeling zorgen. Voorlopig is het deze woensdag schitterend lenteweer en bereikt de temperatuur 20 graden bij een zwakke oostelijke wind. Het zonnetje doet flink haar best, maar af en toe zien we ook wat lichte sluierbewolking aan de hemel.

Komende nacht enkele wolken, verder vrij helder en daalt de temperatuur naar een 5 graden.

Morgen eerst wat wolken, later meer zon. De wind waait uit het noordoosten en hierdoor komt de temperatuur wat minder hoog uit, maar met een 17 a 18 graden nog steeds prima lenteweer.

Vrijdag niet veel verandering, zon en wolken, temperatuur 17 a 18 graden bij een oostelijke wind.

Dirk van der Meer