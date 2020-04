Sneek-Momenteel hebben we nog te maken met dichte mist, dit lost later op en wat overblijft is het zonnetje met af en toe wat hoge sluierbewolking. De wind is zwak en veranderlijk, de temperatuur komt op een 18 graden uit.

Komende nacht helder en koelt het af naar een 7 graden.

Morgen op wat sluierbewolking na een zonnige dag en stijgt de temperatuur naar een 20 graden. Wind eerst zuidoost tot zuid en is zwak, af en toe matig, in de middag draait ze naar noord. Het koelt dan ook wat af.

Donderdag op wat wolken na vrij zonnig, 18 graden en ook vrijdag zien we dit weerbeeld terug. De wind waait uit het noordoosten tot oost.

Met het weekend minder fraai weer, meer bewolking, kans op wat regen of een bui en daalt de temperatuur.

Dirk van der Meer