Premier Rutte in persconferentie: Te vroeg voor exit

Den Haag-“De weg terug naar ‘normaal’ wordt een weg van de lange adem. Als we op 28 april al stappen kunnen zetten, dan zijn het kleine stappen”, dat was de hoofdboodschap van premier Rutte op de persconferentie van dinsdagavond over de maatregelen tegen het coronavirus. Rutte heeft drie boodschappen voor Nederland:

Trots op Nederland: regels zijn in acht genomen

Hou vol en blijf zoveel mogelijk thuis, ook met Pasen

Schijntegenstelling van gezondheid en economie. Nu thuisblijven is uiteindelijk echt beter voor de economie op de lange termijn.