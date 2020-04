Aantal bezoekjes aan de gemeentelijke milieustraten neemt af

Sneek- Het aantal bezoeken aan de milieustraten loop al een beetje terugloopt. De gemeente Súdwest-Fryslân bedankt iedereen daarvoor en wil nogmaals vragen om een bezoek aan de milieustraten nog even uit te stellen. Blijf in ieder geval thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Als u wel langskomt bij de milieustraten dan vragen wij:

▪️ minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te houden; van andere bezoekers én de medewerkers van de milieustraat.

▪️ rekening te houden met langere wachttijden. Als het druk is vragen wij je tijdens het wachten in je auto te blijven zitten.

Bij de milieustraten gelden ook de richtlijnen en adviezen van het RIVM – Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op. Bedankt voor uw medewerking!