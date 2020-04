“Zo, het eerste Naschrift-weekeinde zit erop…”

Sneek- Vorige week rolde het boek ‘Naschrift’ (van ‘21man’) van de persen en kon auteur Peter van der Meeren op pad, allemaal volgens de coronaregels uiteraard! Hieronder Peter zijn verslagje hoe het eerste ‘Naschrift-weekeinde’ verliep:

“Zó, het eerste Naschrift-weekeinde zit erop en tjonge: wat een prachtig begin! Veel bestellingen en fijne reacties van de mensen die het inmiddels thuisbezorgd hebben gekregen. Daar gaan we deze week flink mee door. We hebben NLPost vandaag ook flink aan het werk gezet voor de boeken die we niet bezorgen!

En dan was er vandaag nog een meevaller. Boekhandel Van der Velde is opnieuw bereid gevonden om het project ‘21man’ te steunen en heeft daarom ook het Naschrift in de verkoop genomen! En alsof het zou moest zijn: de winkel aan de Kruizenbroederstraat verruimde tegelijkertijd de openingstijden. Met ingang van dinsdag vanaf 10 uur open. Annette Breithaupt van Van der Velde wilde de boeken wel even hooghouden bij het briefje met de openingstijden. Uiteraard is ook deel-1 er nog te verkrijgen.

En ook Niels Engelmoer van Primera Bolsward meldde zich. Hij wil eveneens graag weer verkooppunt zijn en heeft de Naschriften inmiddels uitgestald. ,,Bij het boek van ‘Jopie’, Johan Cruijff, het mooiste plekje van de zaak’’, aldus Primera-Niels vanuit zijn prachtige pand in hartje-Bolsward. Ook jij bedankt!

Natuurlijk kunnen de boeken ook via de website www.boek21man.nl besteld worden. Denk erom bij het bestellen: de bestelling goed afronden om de transactie compleet te krijgen. Lukt het niet: geen nood!. Er kan gemaild worden: p.vdm@home.nl In deze corona-tijden is geen moeite ons te veel! Iedereen het beste!