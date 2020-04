Omrin organiseert Nationale Bijentelling voor thuis

Sneek- Op zaterdag 18 april en zondag 19 april vindt de jaarlijkse Nationale Bijentelling plaats. Omrin, sinds februari 2019 aangesloten bij het Bijenpact van Silence of the Bees, organiseert en faciliteert een bijentelling voor het hele gezin in eigen tuin. Een leuke buitenactiviteit voor jong en oud, zonder contact met anderen te hebben.

Bijentelpakket

Op de website van Omrin is meer informatie te vinden over de bijentelling. De eerste 50 aanmeldingen van de bijentelling krijgen een speciaal bijentelpakket toegestuurd met onder meer een telformulier, bloemzaden en informatie over de verschillende soorten bijen. De aanmeldingen gaan hard en hierbij geldt OP=OP. Met de bijentelling kunnen deelnemers ook meedoen aan de fotowedstrijd door een leuke foto of selfie in te sturen van het bijen tellen.

Bijenpact

Omrin wil een actieve rol spelen in het verbeteren van de biodiversiteit op haar locaties en daarbuiten, want zonder biodiversiteit geen circulaire economie. Bijdragen aan alle kringlopen, ook die in de omgeving en natuur. Het bijen tellen is een terugkerende activiteit en onderdeel van het door Omrin in februari 2019 ondertekende Bijenpact.