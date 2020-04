Sneek-Als er één partij is die geen last heeft van de coronacrisis, dan is het de natuur wel. Sterker nog: de natuur gaat gewoon z’n gangetje. En dat geldt ook voor de weidevogels, die op dit moment druk bezig zijn met het uitbroeden van hun eieren. Maar hoe moet het met de nazorgers? Kunnen die in deze coronatijd wel op pad? “Dat moet gewoon doorgaan“, zegt Frans Kloosterman, voorzitter van de Bond voor Friese Vogelwachten.