Aardige lenteweek

Sneek-Na een fantastisch weekend met het weer, krijgen we ook komende dagen aangenaam lenteweer. De zon is er geregeld bij, ook drijven er wat wolken over, pas later in de week, volgend weekend, word de neerslagkans groter en zien we een daling van de temperatuur.

Vandaag een heerlijke lentedag. Het zonnetje is er eerst flink bij, vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en daaruit kan in de avond wat regen uit vallen, stelt weinig voor. De temperatuur komt rond de 19 graden uit bij een wind die uit het zuidoost tot zuidwesten waait.

Komende nacht is er kans op mist, minimumtemperatuur 6 graden.

Morgen start mogelijk met mist of laaghangende bewolking, verder komt het zonnetje er weer bij. De temperatuur iets lager, 17 a 18 graden, dit bij een noordoostelijke wind.

Woensdag weer aardig wat zon, iets warmer met 20 graden bij niet al te veel wind.

Dirk van der Meer