Wordt het mobiele internet in de toekomst beter dan Wifi?

Sneek-Anno 2020 kan het dagelijkse leven niet meer doorgaan als de internetverbinding het niet doet. Hierbij kun je denken aan Wifi, maar ook aan het mobiele internet. Zo goed als iedereen maakt tegenwoordig gebruik van beide opties. Thuis zul je met name Wifi gebruiken om te kunnen surfen op het web, maar onderweg naar school of werk gebruik je meestal mobiel internet. Zo kun je in het openbaar vervoer alsnog door Instagram of Facebook scrollen. Dit doe je over het algemeen met 4G, maar het is de bedoeling dat het in de toekomst 5G wordt. Zal het mobiele internet dan ook beter worden als Wifi?

Onderzoek onder Nederlandse inwoners Een onderzoek van Multiscope toont aan dat meer dan de helft van de Nederlandse inwoners verwacht dat mobiel internet in de toekomst inderdaad beter zal zijn dan Wifi. Aan deze studie van het onderzoeksbureau deden ruim 1000 Nederlanders mee. De participanten kwamen met name uit het westen en het zuiden van het land. Daarnaast blijkt uit de achtergrondgegevens van de deelnemers aan het onderzoek dat een kleine meerderheid van het vrouwelijk geslacht is. Bovendien behoren de meeste personen die mee hebben gedaan tot de leeftijdsgroep van 55 jaar of ouder.

Nederlanders verwachten dat mobiel internet beter wordt dan Wifi

Zoals eerder al genoemd is blijkt uit het onderzoek van Multiscope dat de Nederlanders verwachten dat de kwaliteit van het mobiele internet in de komende jaren hoger zal worden dan de kwaliteit van Wifi. Maar liefst 146 deelnemers gaven bij deze stelling als antwoord ‘helemaal mee eens’, terwijl ook nog eens 409 van de groep antwoorden met ‘mee eens’. Daarnaast kozen de meeste participanten voor ‘neutraal’, wat het middelste punt van de gebruikte schaal is. In totaal kozen maar 117 deelnemers aan het onderzoek voor ‘helemaal mee oneens’ of ‘mee oneens’. Hieruit valt te halen dat Nederlanders inderdaad de verwachting hebben dat Wifi in de toekomst ingehaald zal worden door het mobiele internet.

Verwachting is nog niet waargemaakt

Daarnaast toont het onderzoek ook aan dat het mobiele netwerk op het moment nog niet beter is dan Wifi. Circa 36 procent van de participanten gaf namelijk aan dat de mobiele verbinding nu nog niet sneller en beter is dan de Wifi verbinding. Overigens zijn niet alle deelnemers het hiermee eens, want net minder dan een kwart van de personen vindt het mobiele internet juist wel beter en sneller werken dan Wifi. De waarschijnlijkheid is dus wel dat deze groep in de toekomst groter zal worden.

Mobiel internet in Nederland langzamer dan Wifi

Het vermoeden van de deelnemers van het onderzoek van Multiscope klopt, zo blijkt uit een studie van OpenSignal. In Nederland is de downloadsnelheid van het mobiele internet blijkbaar nog niet sneller dan de Wifi verbinding. In ons land download Wifi gemiddeld namelijk met 43,8 Mb/s, terwijl het mobiele internet een downloadsnelheid van 37,1 Mb/s. Dit is best opvallend te noemen, want in een aantal andere landen is het mobiele internet wel sneller met het downloaden dan Wifi.

