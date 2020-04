Ysbrechtum- “De eerste bostulpjes bij Epemastate kleuren weer geel. Bostulpen zijn stinzenplanten en staan volop in de tuin rond Epemastate. Volgende week is het prachtig lenteweer zo is de voorspelling. Het zal er vrolijk uit zien daar in IJsbrechtum”, zo laat Wytske Heida uit Folsgare weten.

Foto: Wytske Heida