Commissaris Arno Brok schrijft een bemoedigende brief

Leeuwarden-Volgens commissaris van de Koning Arno Brok trekt de coronacrisis ‘diepe littekens’ in de Friese samenleving. Dat schrijft hij in een bemoedigende brief aan alle inwoners fan Fryslân. Hij schrijft dat hij zich zorgen maakt over de detailhandel en het MKB. “Zij zijn de kurk waar de Friese economie op drijft.” Volgens hem moeten mensen de kleine ondernemers steunen en inkopen doen bij bijvoorbeeld de slager, groenteboer en bakker op de hoek. “Maak niet de keus van “het gemak” via internet bij uw aankopen”, schrijft Brok.

Hij zegt verder dat de hij “gruwelt bij het zien van hekken om een verzorgingshuis. Waar is de menselijke maat, vraag ik mij af…” Toch prijst hij ook de initiatieven die bedacht worden om elkaar te helpen en heeft hij “een pluim voor de media”, die een mooi platform bieden aan allerlei initiatieven die mensen met elkaar verbinden.

Foto archief GrootSneek

