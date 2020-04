Taizé viering in Martinikerk via Kerkomroep.nl

Sneek- Zondagavond om 19.00 uur is er weer een gebedsviering. Door de corona crisis kan men helaas niet samenkomen in het Oosterkoor van de Martinikerk maar is er een viering samengesteld die via Kerkomroep.nl om 19.00 uur wordt uitgezonden. Aan de viering werken een aantal mensen uit Sneek mee. Uniek is het dat er toestemming is gekregen van de broeders uit Taizé om gebruik mogen maken van de muziek, opgenomen in de Kerk van Verzoening te Taizé. Deze viering is grotendeels in het Nederlands uitgevoerd waarvan de liturgie nu al te vinden is op www.pknsneek.nl/taizedienst. Meer informatie kun je ook vinden op www.taizesneek.nl