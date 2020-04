Op naar warmer lenteweer

Sneek-De vooruitzichten zijn prima wat het weer aangaat. De temperatuur gaat komende dagen in de lift en komt volgende week tussen de 17 en 21 graden te liggen. Meeste dagen verlopen droog, alleen maandag valt er later op de dag regen, groeizaam weertje in het vooruitzicht.

Vandaag bewolking en zon, het laatste vooral vanmiddag. Kans op een buitje is klein. De temperatuur komt op een 10 graden uit, wind westelijk en is zwak tot matig.

Komende nacht klaart het flink op en koelt het af tot rond het vriespunt.

Morgen doet het zonnetje al aardig mee en wordt het een 14 graden in de stad. Wind draait van zuidwest naar zuidoost en is zwak, af en toe matig.

Zondag zonnig en schiet de temperatuur door de 15 graden grens heen. Het wordt die dag 19 graden in de stad, op een nabij het Sneekermeer frisser vanwege het nog vrij koude water. Wind zuidoostelijk.

Maandag eerst zon, later meer bewolking gevolgd door regen. Maandag wordt het een 18 graden, wind op die dag uit het zuid tot zuidwesten.

Dirk van der Meer