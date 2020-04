Sneek-Vanavond om 20:30 uur organiseert de Bibliotheek een livestream lezing over ‘Opvoeding in tijden van Corona’ van Parent educator Erica Krikke. Mevrouw Krikke geeft uitleg over hoe om te gaan met deze nieuwe situatie en hoe iemand werk en privé gescheiden kan houden. Hierbij gaat mevrouw Krikke dieper in op de ‘Positive Discipline’ methode, een echte aanrader voor thuiswerkende ouders.

Hier de link naar het evenement: https://www.facebook.com/events/530146857930988/