Consultatiebureau Heeg verhuist tijdelijk

Sneek- Zeven Friese consultatiebureaus gaan tijdelijk dicht vanwege het coronavirus. Ze verhuizen naar een andere locatie, omdat ze nu bijvoorbeeld in een verzorgingshuis zitten of te klein zijn om voldoende afstand tussen de bezoekers te houden. het gaat om de consultatiebureaus van Buitenpost, Damwâld, Ferwert, Heeg, Kollumerzwaag, Leeuwarden Camminghaburen en Makkum. Bezoekers worden doorverwezen naar andere consultatiebureaus in de buurt. Kijk voor meer informatie op de website van GGD Fryslân.