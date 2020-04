Bezoek site Sociaal Collectief SWF voor info ‘hulp in de buurt’

Sneek-Heb jij hulp nodig, bijvoorbeeld bij een boodschapje, de hond uitlaten of wil je graag even met iemand bellen omdat je alleen thuis zit? Veel mensen willen elkaar in deze tijd helpen!

Ben jij gestart met een initiatief om mensen in jouw buurt te helpen? Laat het Stichting Sociaal Collectief weten en stuur een mailtje naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website van Sociaal Collectief SWF kun je zien waar je in jouw buurt terecht kunt voor hulp, klik hier: www.stichtingsociaalcollectief.nl