Berenjacht Sneek groot succes: Medailles worden uitgereikt door knuffelbeer!

Sneek-De berenjacht die Esther Keuning en Evelien Kramer in Sneek opgezet hebben, is een groot succes. Overal in de stad staan knuffelberen voor de ramen die door de kleintjes met hun ouders worden opgezocht. “Mensen die met hun kinderen naar buiten gaan hebben hierdoor een leuke afleiding. Natuurlijk moeten de jagers wel opletten dat het niet te druk wordt en dat iedereen zich aan de regels houdt. Afstand bewaren van elkaar, handen wassen en als je niest of hoest doe je dit in je elleboog”, adviseren de organisatoren nogmaals.

Berenjachtinsneek@gmail.com Esther Keuning werkzaam bij kindercentrum thuis bij Thea kwam met het idee om een Facebook pagina berenjacht in Sneek op te starten. Zo kwamen beide dames met elkaar in contact en pakten het project samen op.

“We kennen elkaar niet eens en via de app contact over hoe wat en wie. Onze werksector wordt natuurlijk ook heel hard getroffen door het corona virus. Alleen de kinderen met ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen worden nog opgevangen”, vertellen de dames.

Medailles en grote Knuffelbeer

Ondertussen ‘loopt’ de berenjacht nog steeds en appte Esther Keuning ons het volgende berichtje: “Ik heb contact gezocht met Repko. En afgelopen week heb ik een bericht geplaatst op berenjacht in Sneek Ouders kunnen een mail sturen naar berenjachtinsneek@gmail.com om een medaille te bestellen. Voor 1,50 kunnen ze deze kopen. Er komen 2 afhaal moment per week. Op zaterdag en woensdag op bepaalde tijden. Vanmorgen heb ik De Toverbal gebeld en die sponsoren een berenpak. Als mensen de medailles bij mij op komen halen sta ik in berenpak voor de deur met een stok ( met emmertje eraan) Slinger het emmertje met medaille naar de kinderen en hun ouders toe en dan doen zij het geld in het emmertje”, aldus Esther.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E9_uyufaYGkzb9lX42FX032EyEnD2KhD&ll=53.02081359657796%2C5.642734381460514&z=16&fbclid=IwAR1ubb87Dwn4Wm08ctblJOM52wSbCZqJTsZXFo4SY6hkhbLvYGppYiLo-3A