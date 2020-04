Aussies, Kiwis en Canucks geven Friesland kleur

Sneek- Talloze kinderen in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada zijn bezig om Friesland kleur te geven. Dat doen ze met een kleurplaat van Amsterdam Lake District Tours. Die heeft de kaart wereldwijd verspreid onder haar relaties. En dat wordt bijzonder gewaardeerd.

Net als veel andere bedrijven heeft Amsterdam Lake District Tours te maken met wegblijvende toeristen. Wat een top-jaar zou worden, is nu een top-uitdaging. Reden voor directeur Lysanne Kuindersma om niet bij de pakken neer te gaan zitten. “Hoe blijven we in contact met onze gasten die hebben geannuleerd, onze agenten en onze wereldwijde contacten?’

Die vraag hield haar vanaf het begin van de crisis bezig. Uit de vele mailcontacten werd al gauw duidelijk dat iedereen overal thuis zat te werken. En toen een van de contacten vertelde dat ze nu tijd had om met haar dochter samen te kleuren, ontstond het idee van de kleurplaat. Cartoonist Stef Ringoot was direct bereid om de bestaande kaart te ontkleuren en aan te passen. Inmiddels is de kaart te vinden op de website, Social Media en hebben alle relaties van Amsterdam Lake District Tours hem ontvangen. Voor de vijf beste kleurders is er een unieke prijs. Ook kinderen in Friesland kunnen mee kleuren.

De kaart is te downloaden op www.amsterdamlakedistricttours.com onder het kopje “coloring contest”.

Foto: Geef Friesland veilig kleur. Tekening Stef Ringoot