Zaterdag opnieuw huiskamerconcert Thierry & Johnny Kaminga

Sneek- In deze bijzondere tijd zijn we met elkaar op zoek naar een stukje verbinding en ontspanning in huiselijke kring. Dit heeft Thierry en Johnny Kamminga (beide ondernemer en daarnaast zangers uit Sneek) geïnspireerd tot het geven van een huiskamerconcert afgelopen zaterdag via het Social mediakanaal Facebook.

Afleidend uit de enthousiaste reacties hebben velen het geïmproviseerde optreden van Thierry en Johnny gewaardeerd.

Zaterdag 4 april om 20.00 uur is er daarom een vervolg, wederom te zien via het Facebook kanaal van Thierry Kamminga. ( www.facebook.com/thierry.kamminga) Eventuele verzoekjes kunnen vast worden doorgegeven via de aankondiging op dit kanaal of op de avond zelf.

“We hopen dat iedereen klaar zit met een hapje en een drankje dan gaan we er een mooie avond van maken”, aldus de Kamminga’s.