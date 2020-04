Winnaars eerste jubileum-fotowedstrijd It Fryske Gea

Sneek-Met de bekroning van drie foto’s is het eerste seizoen van de jubileum-fotowedstrijd Kiek’es! van It Fryske Gea afgerond. De winterserie is gewonnen door Piet Blokland uit Vrouwenparochie. Hij won met zijn inzending ‘Springtij Buitendijks’ een weekendje weg in een huisje van Buitenleven Vakanties. Andries Dijkstra uit Noordwolde kreeg de tweede prijs met ‘Pleats Cuba yn it skitterende febrewaris ljocht!’ en Hanneke Hamstra uit Surhuisterveen werd derde met ‘Genieten in bos Bakkeveen’.

It Fryske Gea bestaat dit jaar 90 jaar. De jarige natuurbeschermingsorganisatie nodigde bezoekers van haar gebieden uit hun mooiste momenten te delen. Maar liefst 147 mensen stuurden dat ene speciale, unieke moment van afgelopen winter in.

Vak- en publieksjury

De vakjury mocht de 147 inzendingen van de afgelopen wintermaanden terugbrengen naar tien genomineerden. ‘We ontvingen echt geweldig mooie foto’s, soms gemaakt met professionele apparatuur en soms gemaakt met een mobieltje. We zagen grappige momenten, bijzondere lichtval, mooie dieren en prachtige vergezichten. Het viel natuurlijk niet mee om een keuze te maken. Maar het is gelukt en we zijn blij dat het publiek kon kiezen uit een breed palet van hoge kwaliteit!’, aldus jurylid Fokje Posthumus. Het publiek kon vervolgens online stemmen op de tien nominaties. Piet Blokland kreeg de voorkeur van 22% van de stemmers.

Nieuw seizoen gestart!

Het tweede seizoen van Kiek’es! is inmiddels gestart. Het voorjaar! Posthumus: ‘Dit voorjaar heeft voor iedereen een heel andere betekenis gekregen door het Corona-virus. We hopen natuurlijk op mooie plaatjes, maar de richtlijnen van de overheid zijn belangrijker. Daarom kiezen we ervoor, naast foto’s van onze natuurgebieden, ook lentefoto’s van de natuur in eigen omgeving toe te staan. Belangrijk is in elk geval dat de foto dit voorjaar is gemaakt!’.

Wie een uniek lentemoment met een camera wil insturen, kan het tot en met 31 mei zelf plaatsen op de website van It Fryske Gea via www.itfryskegea.nl/kiek-es. De prijsuitreiking van de voorjaarswedstrijd vindt plaats in juni.

Kiek’es! het jubileumjaar rond

Ook de zomer en de herfst komen uiteraard nog aan bod in dit jubileumjaar van It Fryske Gea. De inzendingstermijn voor de zomer start op 1 juni en die voor de herfst op 7 september. Gezien de toenemende belangstelling voor het fotograferen in de natuur verwacht de jury ook de volgende seizoenen veel inzendingen.