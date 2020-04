Sportclubs in actie voor middenstand Sneek

Sneek-De lokale middenstand is erg belangrijk voor sportverenigingen. Als sponsor bieden zij de clubs altijd veel steun, maar nu staan de ondernemers zelf onder grote druk. Het coronavirus en alle maatregelen hebben veel consequenties voor de middenstanders. Veel winkeliers en horeca maken zich hierdoor grote zorgen over hun financiën en het voortbestaan van hun zaak. Daarom komen veel Friese sportclubs in actie. Ook clubs uit Sneek kunnen meehelpen.

Het Friese actiebureau Clubplan heeft een sponsoractie opgezet waarmee de sportverenigingen in deze moeilijke tijd iets terug kunnen doen voor hun sponsors. Een 1-2’tje om de lokale bestedingen in Sneek een boost te geven zodra de corona-maatregelen toelaten dat alle middenstanders straks de deuren weer kunnen openen.

Samen met de lokale middenstand wordt een speciaal sponsorboekje gemaakt voor Sneek. Dit boekje staat vol met waardebonnen van de middenstanders, dus dat wil iedereen hebben. Ondernemers bepalen zelf wat zij op hun waardebon zetten, maar net wat hun straks het beste kan helpen als alle winkels, horeca, kapsalons enz. weer open mogen. Alle inwoners uit Sneek en omgeving kunnen zo’n boekje bestellen via de actielink van de clubs. Zodra de maatregelen toelaten dat alles weer opengaat krijgt iedereen het boekje thuisgestuurd en kunnen de bonnen worden ingeleverd bij de middenstand.

Tegelijkertijd heeft de crisis ook verstrekkende financiële gevolgen voor veel sportverenigingen zelf. De opbrengst van de sponsorboekjes gaat daarom naar hun, in ruil voor de hulp van de clubs voor hun sponsors.

Met deze actie wil de organisatie iedereen uit Sneek en omstreken aanmoedigen op hun bestedingen lokaal te doen als dat straks weer kan. Niet bij de grote, landelijke webshops, maar bij de eigen middenstand. Sportverenigingen die hun sponsors willen steunen met deze actie kunnen zich aanmelden op www.sponsoractie.nl/friesland/clubs

Middenstanders die gebruik willen maken van deze actie kunnen zich aanmelden via www.sponsoractie.nl/sneek