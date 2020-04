Later op de dag een bui

Sneek-De dag is prima gestart met zon. De bewolking neemt vanmiddag toe en later op de dag kan er een bui vanuit het noordwesten overtrekken. De wind westelijk en neemt toe tot matig, temperatuur 10 graden.

Komende avond eerst nog een bui, later in de nacht weer opklarend vanuit het noorden. De temperatuur daalt dan nog tot dichtbij nul.

Morgen zon en wolkenvelden, het blijft zo goed als droog, wind noordwestelijk, dit bij een temperatuur die op een 9 graden uitkomt.

In het weekend zien we de wind naar het zuiden draaien, de temperatuur gaat in de lift. Is het zaterdag een 11 graden, zondag komen we boven de 15 graden grens uit, 15 tot 18 graden. De zon doet prima mee dit weekend.

Volgende week stijgt de neerslagkans, wel blijft het zacht, een groeizaam weertje.

Dirk van der Meer