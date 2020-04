Hockeyclub Sneek schenkt deel kantinevoorraad aan de Voedselbank

Sneek- Een relatief mooi bericht ontvingen wij van de SMHC uit Sneek, dat we graag delen: “Nu we zeker de maand april ook weer niet kunnen hockeyen blijft de voor het voorjaarsseizoen ingekochte kantinevoorraad onverkocht. Voor een deel er van zal de uiterste houdbaarheidsdatum gaan verstrijken. Zonde om weg te gooien!

“Dus besloten we in de bestuursvergadering (video-whatsapp) van afgelopen maandag om het te doneren aan de voedselbank in Sneek. Het gaat daarbij natuurlijk niet om primaire levensbehoeften maar hopelijk vindt het z’n weg naar gezinnen die een extraatje in deze periode goed kunnen gebruiken!”