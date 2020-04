Gratis begeleiding voor ouders en kinderen

Sneek- “Is het voor jou ook zo omschakelen nu de kinderen de hele dag thuis zijn? En moeten jullie misschien ook nog helpen met hun schoolwerk? Is het een hele uitdaging om alle ballen in de lucht te houden”, vraag Marieke Brenkman zich luidop af.

Marieke vervolgt met: “Als je op zoek bent naar een prettige en relaxte manier om de dag invulling te geven, voor je kinderen en jezelf in deze onduidelijke tijd, dan kan je mij bellen. Ik vind het fijn om iets te kunnen bijdragen en bied daarom in de maand april gratis mijn diensten aan. Als moeder van 2 bijna volwassen kinderen, vanuit mijn 25 jarige werkervaring met kinderen en ouders (o.a. leerkracht basis onderwijs) en met de ervaringen uit mijn praktijk “Kind- en gezinsbegeleiding”, denk ik graag met je mee. Zo heb ik o.a. praktisch tips die op korte termijn verlichting geven. Elke werkdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur kan je me bellen om een afspraak te maken op 06- 39640707. We zoeken dan een geschikt moment uit om elkaar te spreken via video bellen met Whatsapp of Skype.”

Voor meer info:Kijk op de website www.mariekebrenkman.nl