Run for Phéron 2020 gaat niet door

Sneek-Dit jaar zal er – vanwege de ontwikkelingen en maatregelen rondom het COVID 19 virus – geen Run for Phéron plaatsvinden. “Wij vinden het als organisatie te risicovol om een nieuwe datum te plannen en nemen onze verantwoordelijkheid voor het welzijn van deelnemers & vrijwilligers door de gehele run voor dit jaar af te lasten. Met pijn in ons hart, dit event wordt door zovelen omarmt en is een belangrijke fondswerving voor de stichting.”

Stichting Phéron organiseert de run jaarlijks, om zo ziekenhuizen door heel Nederland (maar liefst 30) te steunen met de Phéron Memory Box. De box steunt ouders bij het maken van tastbare herinneringen van hun overleden kindje.

Om noodzakelijke steun te kunnen blijven bieden, vooral in deze tijd, roept zij deelnemers en sponsoren op om te helpen middels een donatie in haar online collectebus. Dit kan via de gezamenlijke collectebus: https://stichtingpheron.digicollect.nl/stichting-pheron

Voor meer informatie over Stichting Phéron: www.stichtingpheron.nl