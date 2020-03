Zonnig en droog

Sneek-Vandaag is het zonnetje er weer volop bij en blijft het droog. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan 8 graden, maar omdat er niet veel wind staat uit het noorden, voelt het een stuk aangenamer aan dan de laatste dagen.

Komende nacht is het eerst onbewolkt en vriest het licht. Later neemt de bewolking toe en stijgt de temperatuur tot boven nul.

Morgen bewolking en hieruit kan een buitje vallen. De wind waait zwak, af en toe matig uit het westen, temperatuur 9 graden.

Donderdag zon en bewolking, 10 graden bij een matige west tot zuidwestelijke wind.

De dagen daarna zon en bewolking, het blijft droog en vanaf zondag een duidelijke stijging van de temperatuur. Is het zaterdag 11 graden, zondag gaan we de 15 graden grens bereiken. Of we dat warmere weer volgende week houden is nu nog onduidelijk.

Dirk van der Meer