Meldingen huiselijk geweld verdubbeld

Sneek- Bij Fier, het landelijk expertise- en behandelcentrum in Leeuwarden, is het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling de afgelopen week verdubbeld. Door de maatregels van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te zijn en te werken kunnen de spanningen in huis flink oplopen.

“Wijk schrikken natuurlijk ook van deze cijfers, maar hadden het wel een beetje zien aankomen”, vertelt teamleider Grytsje van der Meer van de crisis- en spoedafdeling van Fier. “Nu iedereen thuiszit, dicht op elkaar, dan gaan er veel dingen mis. We hebben het echt wel over fors huiselijk geweld, blauwe plekken bij kinderen, maar ook geweld onder volwassenen.”

Zit jij of zit u in een situatie met huiselijk geweld? Of heeft u een vermoeden van huiselijk geweld bij familie of de buren? Fier heeft een anonieme chat: www.chatmetfier.nl.