Corona-hulplijn: 030-3400600

Sneek-Voor ouderen met een migratieachtergrond is een speciale hulplijn ingesteld door seniorenorganisatie KBO-PCOB. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor ‘gewoon’ een praatje. De ouderen worden te woord gestaan door vrijwilligers die zelf een migratieachtergrond hebben. Er was al een algemene corona-hulplijn voor ouderen. De hulplijn is een initiatief van KBO-PCOB en het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).

Landelijke informatienummer 0800-1351 langer open

Er komen nog steeds veel vragen binnen bij het landelijke informatienummer 0800-1351 over het coronavirus. Daarom blijft dit telefoonnummer ook volgende week geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur. Op zaterdag en zondag kun je dit nummer bereiken van 8.00 tot 16.00 uur.