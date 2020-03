Column Sarah Storm:Dagelijkse Facebook uitzending tijdens Corona-Crisis 

Sneek-Een bericht uit een lege coachingspraktijk in Sneek. Komen de MUREN al op ons af? Mwah. Zolang we allemaal gezond zijn hebben we geen reden tot klagen. Normaal gesproken zouden we nu weerbaarheidstrainingen voor ambtenaren van gemeente Leeuwarden verzorgen. Alles is anders. Zelfs onze coaching in Sneek ligt stil. Hoewel, dat is niet helemaal waar. We beeldbellen met een aantal van onze jongeren. Soms is een situatie zo precair dat het niet een paar weken kan wachten. Als gecontracteerd zorgaanbieder in Súdwest-Fryslân maken we daarvoor gebruik van een digitaal netwerk dat speciaal hiervoor is ingericht. Kosteloos. Een pluim. Zo kunnen we, zij het op een lager pitje, gewoon doorwerken. Je zou trouwens maar op een ICT-afdeling werken. Overuren.

Wie ook overuren draaien dat zijn de ouders van Nederland. Behalve eigen werkzaamheden, zijn zij ook fulltime juf of meester. Dat trekt soms een zware wissel. Zeker als er al spanningen waren voordat dit alles begon. De gezinnen komen nu in soort een snelkookpan te zitten.

Positieve afleiding is dan ver te zoeken. Dat zo’n lockdown, al is ie nog zo intelligent, zeker bij onze doelgroep, tot problemen zou leiden begrepen we direct toen we de maatregelen vernamen. Om die reden begonnen we diezelfde dag met de eerste uitzending van de Univogue LOCKDOWN show op Facebook. We hadden al ervaring met het opnemen van podcasts, maar een liveshow is toch wel andere koek en was in het begin even wennen. Intussen zijn we onze derde week ingegaan.

Er kijken ook mensen die Univogue soms helemaal nog niet kenden. Waarom kijken ze? Omdat ze hun collega’s op het werk, of het praatje bij de supermarkt missen. Toch heeft de show meer dan sociale waarde. Toen op what’s app het bericht circuleerde dat ramen en deuren gesloten moesten blijven omdat helicopters iets zouden strooien wat corona kan bestrijden, konden we het verhaal direct naar de prullenbak verwijzen en mensen op de RIVM informatie wijzen. Fake news ontkrachten, ik had niet gedacht dat ik dat ooit op deze manier zou hoeven doen. Gelukkig maken we ook plezier tijdens de show. Want lachen helpt om positief te blijven!

Ik weet uit ervaring hoe belangrijk het is om te relativeren en lichtpuntjes te blijven zoeken. Juist tijdens crisissituaties. Humor blijft belangrijk. Altijd. Waar ik om kan lachen? Als iemand mij drie weken geleden had verteld dat ik nu dagelijks een show zou presenten in plaats aan het werk te zijn als hulpverlener en jongerencoach… Blijf thuis, blijf veilig én probeer als het lukt af en toe te blijven lachen. Hoe

Sarah Storm is coach bij Univogue. Als gecontracteerd hulpverlener worden trajecten van Univogue vergoed in heel Súdwest-Fryslân. Univogue zendt sinds de eerste dag van de corona-crisis dagelijks om 16:00 uur een LIVE programma uit op www.facebook.com/univogue

Foto: Jolanda Siemonsma Fotografie