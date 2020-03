Vanmiddag meer zon

Sneek-Als we de weerkaarten op langer termijn mogen geloven, is er zachter weer in aantocht. Dit zal ongeveer komend weekend gebeuren en dan gaat de temperatuur richting de 15 graden. Zover is het nog niet, we hebben de eerste dagen nog met koud weer te doen met in de nacht lichte vorst.

Na een koude en winderige zondag, hebben we vandaag een weerbeeld van zon en bewolking en vallen er eerst verspreid over de regio enkele buien welke een winters tintje kunnen hebben. De wind is meest zwakt tot matig uit het noorden tot noordwesten, maximumtemperatuur 9 graden.

Komende nacht klaart het flink op en gaat het licht vriezen.

Morgen zonnig en bij een noord tot noordoostelijke wind wordt het een graadje of 8.

Woensdag wat meer bewolking, kans op een buitje en zien we bij een noordelijke wind de temperatuur rond de 9 graden uitkomen.

Dirk van der Meer