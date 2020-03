Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs zet ouders in de bloemen

Roodhuis-Het was in de Corona-nieuwsbrief van afgelopen vrijdag al aangekondigd in cryptische omschrijvingen: de ouders van de leerlingen konden een verrassing tegemoetzien. Een verrassing waarbij we als school de goede toon wilden aanslaan en de juiste snaar raken. Toen de ouders maandag de pakketten voor de kleuters in ontvangst namen, stond er een bakje viooltjes op hen te wachten. Daarbij ontvingen ze als kaartje een diploma voor onderwijzer(es).

De ouders van kinderen van groep 3 t/m 8 kregen het thuisbezorgd. Met deze kleurige geste wil het team van Sint Bonifacius Kindcentrum Reahûs hun waardering uitspreken voor de hulp die ze op afstand ontvangen van de ouders. “Ondanks dat we digitaal met de kinderen in verbinding staan, hebben we de ouders daarbij meer dan nodig. We hopen met de bloemen nog enige kleur in het leven te leggen in deze donkere dagen”, aldus de leerkrachten.