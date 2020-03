Onderhoud voetpaden

Sneek- De gemeente SWF is druk bezig met het onderhouden van de voetpaden.Op de paden komt een laag gerecyclede kalksteen met cement en dit product gaat zo’n 15 tot 20 jaar mee. “In de komende jaren gaan we op deze duurzame manier de paden overlagen zodat we niet om de vier jaar schelpen hoeven schoon te maken en aan te vullen. Onder andere de Prins Hendrikkade en het Zwettebos in Sneek zijn al voorzien van een nieuwe laag. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Koers Smilde”, laat de gemeente weten.