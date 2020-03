UT Sneek 2020 gaat niet door

Sneek- De organisatie van UT Sneek heeft besloten om het op zaterdag 6 juni a.s. geplande Cultureel Festival niet te laten doorgaan. Dit in verband met de richtlijnen en voorschriften van het RIVM en de overheid.

De organisatie betreurt dit ten zeerste maar kan helaas niet anders. Gezien het feit dat er vooraf door de vele orkesten, koren, bands, zangers en groepen moet worden gerepeteerd en samenkomsten zijn verboden, heeft ons mede tot deze jammerlijke beslissing gebracht. Een andere reden is ook het voldongen feit dat dit festival duizenden bezoekers in het centrum op de been brengt en ook dat is niet verantwoord.

Het spreekt voor zich dat we ons gaan beraden om eventueel in de loop van dit jaar nog iets te gaan organiseren. Te denken valt aan een samenwerking met het UIT Festival op zaterdag 12 september. Mocht hierover meer duidelijkheid zijn dan wordt u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gebracht.