Groeten uit Vietnam

Sneek- Iedereen beleeft deze coronacrisis (oorlog!) op z’n eigen manier. Iedereen heeft zijn eigen zorgen en leed rond het wrede virus. Onze zoon en z’n vriendin zitten ‘vast’ in Vietnam en hadden zich van hun wereldreis, ruim zes weken geleden begonnen, iets anders voorgesteld.

Ondertussen vermaakten ze zich ondanks hun gedwongen quarantaine prima in de plaats Hoi An, waar ze tot vandaag nog elke dag naar het strand toe konden. Tot vandaag, want dat is met onmiddellijke ingang tot verboden gebied verklaard. Vervelend, maar meer ook niet.

Zij hebben er bewust voor gekozen om niet verder te reizen, dus niet hals over kop naar Nederland terug te vliegen. “Niet achter de meute aangaan…”Daarin neemt ook iedereen z’n eigen beslissing.

Vietnam loves SC Heerenveen

Vandaag kregen we een mooie foto van een Vietnamees meisje in volledig SC Heerenveen-tenue, ze zijn er gek van voetbal en met name de Pompeblêdeclub is er populair. Dat heeft te maken met SC Heerenveenspel Doan van Hau. De Vietnamees blijkt in eigen land zo populair, dat de Facebookpagina van de Friese club is geëxplodeerd.

Ik ben benieuwd of er nog meer Snekers/Friezen door het coronavirus ‘vast‘ zitten, waar dan ook ter wereld! U kunt, jullie kunnen, bijzondere verhalen en foto’s naar GrootSneek mailen!

Henk van der Veer