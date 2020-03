‘De GROOT(e) Quarantaine PubQuiz’ vrijdag in herkansing

Sneek-Laten we met het positieve nieuws beginnen, mede dankzij jou hebben we een prachtig bedrag van €1800 op kunnen halen voor de Voedselbank en volgens mij hebben we best gelachen voor de korte tijd dat het duurde!

Dan nu even realistisch, de avond liep niet zoals jij en wij verwacht hadden. Dagen zijn we bezig geweest om de quiz en livestream te testen en dit leek allemaal perfect te werken. Des te groter onze teleurstelling toen we merkten dat het bij jullie niet zo over kwam als we gehoopt en verwacht hadden. Dat mogen we natuurlijk niet zomaar laten gebeuren!

Vrijdagavond 3 april gaan we daarom in de herkansing! Onder de enthousiaste deelnemers bevonden zich een aantal whiz-kids die meteen aanboden om ons te helpen om onze ambities ook technisch gezien nog waar te maken. De dagen en nachten zwoegen zetten we met liefde nog even voort komende week als dat betekent dat we er alsnog een onvergetelijke avond van kunnen maken, want dat hebben jullie absoluut verdiend.

Zijn jullie er weer bij?

Bedankt voor jullie lieve woorden en jullie enthousiasme! Met vragen en opmerkingen kun je natuurlijk nog steeds bij ons terecht via dit emailadres.

Groet, Team GROOT(e) Quarantaine Pubquiz