Súdwest-Fryslân verlengt winterregime bruggen tot en met 6 april

Sneek-De bruggen en sluizen in Súdwest-Fryslân blijven tot en met 6 april in de ‘winterstand’ en worden alleen op afroep bediend. De wandel- en fietspontjes gaan voorlopig niet in de vaart. Ook de voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, worden in ieder geval tot 6 april niet aangesloten.

De gemeente sluit met deze maatregelen aan op het besluit van voorzitter Sybrand van Haersma Buma van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF). Van Haersma Buma maakte voor het weekeinde bekend dat de douche- en toiletgebouwen op recreatieparken, campings, in havens, bij natuurparken en stranden voorlopig dicht blijven. Deze maatregel geldt voor alle achttien Friese gemeenten.

Zo kan de richtlijn van het Rijk om 1,5 meter afstand te bewaren beter worden gewaarborgd en gehandhaafd. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven maken, zoals bijvoorbeeld een chalet of stacaravan. Als maar voldaan kan worden aan de andere voorwaarden van het Rijk.

Aansluitend op deze maatregel hebben alle Friese burgemeesters gezamenlijk besloten om de start van het watersportseizoen uit te stellen tot in ieder geval na 6 april.

Nieuwe noodverordening

De maatregel over het sluiten van toilet-, was- en douchevoorzieningen is vastgelegd in een nieuwe noodverordening die sinds vrijdag 27 maart van kracht is in de drie noordelijke provincies. Politie en gemeenten kunnen op basis van deze noodverordening optreden als de maatregelen niet worden nageleefd.

Duur

De verwachting is dat het kabinet dinsdag met informatie komt over een eventuele verlenging van de looptijd van deze maatregelen. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het recreatieseizoen.