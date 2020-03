Sneek- Vlak voordat het weekend is begonnen, hebben alle – bijna 600 – huizen in de wijk Hemdijk een stevig bos tulpen aan de deurknop aangetroffen. In de begeleidende leaflet zijn de bewoners opgeroepen om hulpvragen door te geven en om een helpende hand te bieden als daar behoefte aan is. Inmiddels heeft de actie geresulteerd in tientallen reacties op social media, mail en telefoon. En ja; de eerste boodschappen zijn ook al gedaan.

Het idee is mede ingegeven door een bericht op het journaal waarin melding werd gedaan van enorme partijen bloemen die op de veiling zijn doorgedraaid. “In deze bijzondere tijden is dat één van de gevolgen”, aldus Margreet Hardinge namens het bestuur.

“Er wordt veel gesproken en geschreven over het coronovirus, wij hebben daar niet zoveel aan toe te voegen”, vervolgt Hardinge, “Toch hadden we de behoefte om iets van ons te laten horen. Dit jaar kan dat niet met paaseieren zoeken of met een NL-Doet actie. Met een bos tulpen willen we de komst van het voorjaar bij de bewoners naar binnen halen, ondanks dat het buiten spannend is. Heel Hemdijk helpt klinkt misschien wat ambitieus, maar de gedachte is dat we een beetje op elkaar letten. Aan het aantal reacties te meten, hebben we daar met deze tulpenactie een prima invulling aan gegeven. En de tulpenkweker uit de Noordoostpolder was ook nog blij met ons”, besluit de secretaris.