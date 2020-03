We gaan op berenjacht….

Sneek- Als het kon gingen we samen want hier, daar en overal zit een beer achter het raam. Grote mensen hebben dit gedaan, want het is een soort spel voor kinderen die buiten mogen gaan. Dus als je een beer ziet zwaai hem dan gedag en vraag vriendelijk of je morgen weer komen mag. Om in deze tijden de kleintjes te kunnen vermaken nodigen wij zoveel mogelijk mensen uit om een knuffelbeer voor het raam te zetten.

Mensen die met hun kinderen naar buiten gaan hebben hierdoor een leuke afleiding. Natuurlijk moeten de jagers wel opletten dat het niet te druk wordt en dat iedereen zich aan de regels houdt. Afstand bewaren van elkaar, handen wassen en als je niest of hoest doe je dit in je elleboog. Dit is zeer belangrijk. En natuurlijk houden we rekening mee.

Landelijk is deze actie afgelopen week opgezet. En gelijk een groot succes. Evelien Kramer werkzaam als gastouder kids en co heeft een mail adres aangemaakt voor de inwoners van Sneek.

Berenjachtinsneek@gmail.com Esther keuning werkzaam bij kunstcentrum thuis bij Thea kwam met het idee om een Facebook pagina berenjacht in Sneek op te starten. Zo kwamen beide dames met elkaar in contact en pakken dit nu samen op.

We kennen elkaar niet eens en via de app contact over hoe wat en wie. Onze werksector wordt natuurlijk ook heel hard getroffen door het corona virus. Alleen de kinderen met ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen worden nog opgevangen. We wensen alle kinderen en ouders een hele fijne berenjacht

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1E9_uyufaYGkzb9lX42FX032EyEnD2KhD&ll=53.02081359657796%2C5.642734381460514&z=16&fbclid=IwAR1ubb87Dwn4Wm08ctblJOM52wSbCZqJTsZXFo4SY6hkhbLvYGppYiLo-3A