Koude zondag

Sneek-Het droge weerbeeld houdt voorlopig nog wel even aan, of het moet een winters buitje zijn in de nacht naar maandag en maandag zelf. Verder ziet het er droog uit met volgende week naast zon ook wolkenvelden. De temperatuur ligt komende tijd onder normaal.

Vandaag volop zon en eerst bij een zwakke tot matige noordoostelijke wind wordt het een 12 graden. In de middag wordt de wind nog wat sterker, af en toe vrij krachtig en is het in de wind voor het gevoel een stuk kouder.

Komende nacht blijft de temperatuur op neushoogte 2 graden boven nul, aan de grond is nog vorst mogelijk.

Morgen start zonnig, later vanaf de Noordzee wolken. Bij een matige noordoostelijke wind wordt het nog een 9 graden.

Zondag verloopt koud. De wind neemt toe en wordt matig tot krachtig en laat geen hogere temperatuur toe dan van 7 a 8 graden. Naast zon zijn er ook wolkenvelden. De kans op een buitje is later op de dag aanwezig en deze kunnen naast regen ook sneeuw geven. Maandag kans op een winterse bui, ook zien we het zonnetje. De temperatuur die dag 8 graden bij een noordelijke wind.

Een goed en gezond weekend gewenst en vergeet niet zondagmorgen de klok een uur vooruit te zetten.

Dirk van der Meer