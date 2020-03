KoopOnzeOogst: boeren en consumenten helpen elkaar

Sneek-Het coronavirus heeft Nederland in haar greep. Ingrijpende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Ook telers blijven niet gespaard. Gezond en vers voedsel is cruciaal, maar de coronamaatregelen leiden tot acute verstoring van de productie, handel en verkoop van verse producten. De campagne KoopOnzeOogst biedt telers hulp bij promotie en afzet van hun verse voorraad.

Door sluiting van horeca en catering kunnen boeren hun vertrouwde afzet niet kwijt. Zoals Ria Wilzing uit Zeewolde. Zij levert frietaardappelen aan horeca en recreatie. “De restaurants, pretparken en festivals liggen op hun gat. Daar wordt nu dus ook geen verse friet gegeten. We zijn op zoek naar een nieuwe markt in Nederland voor onze frietaardappelen”.

Naast frietaardappelen melden tuinders problemen met aardbeien, bramen, frambozen en snijbloemen. Bij bloemenkweker Jan Boot uit Kerkwerve staan er momenteel veel meer snijtulpen in de koelcel dan normaal: “Bijna alle tulpen die ik kweek gaan naar de supermarkten van Aldi en Lidl in Duitsland. Duitsers zijn dol op tulpen. Maar nu stagneert de verkoop. De focus ligt op wcpapier. Niet op tulpen. Daarom hou ik heel veel tulpen over. Vorige week heb ik 1000 bosjes tulpen aangeboden aan zorgpersoneel hier in de regio.”

Maaltijdbezorging

En er volgen snel meer producten vers van de teler. Ook de start van het aspergeseizoen loopt in de soep. “Normaal gaat zo’n 30 tot 40 procent van onze asperges naar horeca of evenementen in de buurt. Die teller blijft nu op nul. Ik zie wel dat de maaltijdbezorging goed loopt. In deze crisistijd kunnen mensen wel wat meer gezonde producten gebruiken. Verse asperges horen bij deze tijd van het jaar. Vandaag gaat een eerste bestelling AA-klasse asperges mee met de maaltijdboxen van Boerschappen”, aldus aspergeteler Erik Verhoeven uit Cromvoirt.

Vraag en aanbod

Via onze Facebookpagina KoopOnzeOogst brengen de regionale verenigingen van boeren en tuinders LTO Noord, LLTB en ZLTO vraag en aanbod samen en promoten lokale initiatieven, zoals Support Your Locals, EtenOver, Boerschappen, De Streekboer, Rechtstreex en Korte Keten Coalitie.

Handje hulp

Telers die wel een handje hulp kunnen gebruiken in de zoektocht naar nieuwe afzet kunnen dit via Facebook KoopOnzeOogst melden. Bedrijven en consumenten die die telers graag een handje helpen met de afzet van hun verse voorraad kunnen dit uiteraard ook melden. Zo helpen we elkaar een handje!