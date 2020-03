Hegemers zetten nieuwswebsite voor Hegemers op

Heeg-Tijdens een crisisperiode, waarin iedereen aanpassingen moet doen en veel informatie deelt, valt het pas echt op: hoe kunnen we zorgen dat het bij iedereen terechtkomt? Veel kernen hebben een stads- of dorpswebsite, maar ondanks dat Heeg een maandblad en diverse sites van verschillende werkgroepen heeft, ontbrak het aan een centraal nieuws- en informatiepunt.

Daar is nu verandering in gekomen met de website: www.dorpheeg.nl Toen de maatregelen vanwege de coronacrisis bijna iedere straatsteen in Nederland beïnvloedde, werden de omstandigheden anders. Ieder bedrijf, organisatie of hulpverlener, of het nu de supermarkt, een plaatselijk restaurant, de huisartsen of de tandarts is, deelt informatie op eigen website. Dat komt bij een deel terecht, maar ook bij een groot deel niet.

Dat herkende tekstschrijver en journalist Kirsten van Loon, zelf inwoonster van Heeg, en besloot daarin actie te ondernemen. Omdat er een website moest worden gemaakt benaderde ze mededorpsbewoner Timo Leenstra van Webdesign Heeg en vroeg of hij ook een vrijwillige investering wilde doen.

Leenstra kon zich goed vinden in het initiatief. In 24 uur tijd hebben ze samen een lokale nieuws- en informatiewebsite met betrekking tot Heeg opgezet. Gezien de hoge bezoekersaantallen was er vraag naar. “Het is fijn om te zien dat mensen de site weten te vinden en er gebruik van maken. Je ziet dat er een centraal informatiepunt ontbreekt en wij kunnen, door onze kennis en ervaring te bundelen, dat faciliteren. We wilden ons steentje bijdragen in deze tijd. Het is rustiger qua werk, dus laten we dan de ontstane vrije tijd nuttig investeren”, laat Van Loon weten.